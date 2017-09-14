Руководителю свердловской «Росямы» Алексею Беззубу предъявлено обвинение

Бывшему руководителю МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района», Координатору проекта «Росяма-Екатеринбург», члену бщественной палаты города Алексею Беззубу предъявили обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность» из-за упавших на ребенка хоккейных ворот.

Трагедия произошла еще 26 августа 2016 года на улице Индустрии. Хоккейные ворота упали и придавили мальчика. После инцидента его доставили в больницу и экстренно прооперировали. Некоторое время ребенок провел в реанимации, потом пошел на поправку.

РИА «Новый День» Беззуб сообщил, что в материалах дела используется ГОСТ по определению высоты для ворот для хоккея с шайбой, но на ребенка упали ворота для хоккея с мячом. Для таких ворот ГОСТа вообще не существует. Сам экс-общественник считает возбужденное против него дело заказным.

Алексей Беззуб покинул «Службу заказчика Орджоникидзевского района» в начале апреля. Отметим, что санкция статьи подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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