Долг по зарплате в Свердловской области за месяц вырос почти в два раза

Суммарная задолженность по заработной плате в Свердловской области на 1 сентября 2017 года составила 3 миллиона 719 тысяч рублей. Такие данные сегодня опубликовал Свердловскстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с 1 августа текущего года долг вырос на 1 миллион 774 тысячи рублей, то есть в 1,9 раза. По данным статистиков, речь идет о 265 сотрудниках предприятия в Тавдинском ГО, которое занимается производством тепловой энергии котельными. В среднем, каждому из них руководство задолжало более 14 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данные Свердловскстата не отражают реального положения в регионе. Настоящий долг по зарплате в Свердловской области куда больше, чем в информации социологов. Они, в частности, не учитывают долги по зарплате предприятий-банкротов и малых предприятий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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