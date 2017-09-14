В Серове нашли и уничтожили 108 килограммов санкционных яблок

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора и инспекторы Екатеринбургской таможни изъяли и уничтожили очередную партию санкционных фруктов. Рейд для исполнения указов президента РФ по «продуктовому эмбарго» проводился в Серове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, на продовольственной базе по адресу: ул. Кирова, 49, инспекторы обнаружили 108 кг свежих яблок без маркировки и этикетов. На партию товара также не было никаких сопроводительных документов. В соответствии с законом, продукция, запрещенная к ввозу в РФ, была изъята. Неопознанные яблоки доставили на полигон ТБО возле города Верх-Нейвинский, где их раздавили бульдозером и смешали с землей.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 14.09.17

Посмотрел и осуждаю: официальный комментарий представителя Московского патриархата о фильме «Матильда». / Смотритель Широкореченского кладбища проведет в колонии 10 лет за взятки. / Долг по зарплате в Свердловской области за месяц вырос почти в два раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»