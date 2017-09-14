Двое мигрантов устроили налет на продуктовый павильон: связали продавщицу и похитили деньги (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на продуктовый павильон. Задержанная пара мигрантов заявила, что намеревалась наказать продавщицу за связь с женатым мужчиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, 13 сентября в органы внутренних дел поступила информация о нападении на торговую точку, расположенную на улице Бардина. 32-летняя продавщица рассказала, что к ней зашли молодой человек и девушка. Последнюю она сразу узнала – та ранее приходила устраиваться на работу в этот же ларек. Гости начали высказывать ее в адрес угрозы. Затем потерпевшую под угрозой ножа связали скотчем, отобрали телефон и вытащили из кассы выручку. После это налетчики скрылись, закрыв дверь снаружи.

«Через некоторое время женщина смогла освободиться и сообщить о случившемся в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить и задержать злоумышленников. Ими оказались неработающие граждане одной из среднеазиатских республик, оба 1990 года рождения. Похищенное было обнаружено и изъято. В ходе опроса они не стали отрицать свою причастность к нападению на торговую точку, однако пояснили, что у них не было корыстной цели, – говорят в ведомстве. – Подозреваемая девушка рассказала, как ее знакомая жаловалась на то, что ее муж якобы встречается с другой женщиной. Подруга знала, что эта женщина работает в продуктовом магазине на Бардина. Тогда, по словам задержанной, она решила наказать продавщицу и взяла на дело своего сожителя. Они высказали претензии по поводу поведения потерпевшей, а для пущей острастки связали ее, а также отобрали телефон и деньги».

В настоящее время в отношении задержанных следственным подразделением отдела полиции № 4 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Мигрантам – налетчикам грозит до 10 лет колонии.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

В Серове нашли и уничтожили 108 килограммов санкционных яблок. / Посмотрел и осуждаю: официальный комментарий представителя Московского патриархата о фильме «Матильда». / Смотритель Широкореченского кладбища проведет в колонии 10 лет за взятки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»