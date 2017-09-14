Многострадальную улицу Фурманова в Екатеринбурге откроют к концу сентября

Две полосы на улице Фурманова могут открыть уже к 30 сентября. Сроки сдвинулись после того, как ГИБДД возмутилась затягиванием сроков ремонта и обязала коммунальщиков закончить все к 20 сентября.

Напомним, улица Фурманова в Екатеринбурге закрыта с июля этого года. Работы должны быть закончены к 7 октября в соответствии с постановлением администрации города. Однако в ГИБДД решили поторопить коммунальщиков – 7 сентября Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выписало предписание АО «ЕТК» с требованием до 20 сентября освободить две полосы для движения транспортных средств, убрать механизмы, строительную технику и материалы необходимые для производства работ.

В ЕТК такому требованию возмутились, отметив, что график утвержден, а выполнение требования ГИБДД может привести к серьезным технологическим нарушениям, невозможности проведения работ по завершению монтажа тепловых камер, теплоизоляции трубопроводов и закрытию лотков, и, как следствие, может повлиять на надежность данного участка тепловой сети в предстоящем отопительном периоде, а также увеличить сроки проведения работ. Тем не менее, сроки окончания работ слегка сдвинут.

Добавим, в ГИБДД такому «компромиссу» оказались не рады. «Есть предписание, в котором указан срок – 20 сентября. К этому моменту работы должны быть закончены», – прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Там также отметили, что дата 20 сентября была установлена исходя из объема работ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

Двое мигрантов устроили налет на продуктовый павильон: связали продавщицу и похитили деньги (ФОТО). / В Серове нашли и уничтожили 108 килограммов санкционных яблок. / Посмотрел и осуждаю: официальный комментарий представителя Московского патриархата о фильме «Матильда». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»