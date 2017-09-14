Куйвашев проводит последнее заседание правительства перед отставкой. Пара вице-губернаторов уже отсутствует

Евгений Куйвашев, избранный губернатором, но ещё не вступивший в должность, проводит последнее заседание областного правительства в действующем составе.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, открывая заседание, Куйвашев коснулся темы состоявшихся 10 сентября губернаторских выборов. "18 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Свердловской области. В соответствии с уставом области после этого правительство должно сложить полномочия. Я подпишу постановления о назначении исполняющих обязанности, после чего приступлю к формированию нового правительства», – заявил он.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании по уважительным причинам отсутствуют два члена правительства. Первый – вице-губернатор Алексей Орлов, по словам Куйвашева, в эти минуты в Сысерти участвует в церемонии инаугурации главы Сысерти Дмитрия Нисковских – бывшего министра инвестиций и развития. «Церемония проходит в новом формате – не в зале, а на площади перед администрацией, при широком привлечении жителей города Сысерти», – рассказал Куйвашев, объяснив это тем, что новый мэр пытается с первых же шагов «найти контакт» с населением. Где находится ещё один отсутствующий член правительства, вице-губернатор Александр Высокинский, Куйвашев не уточнил.

После Куйвашева слово взял его первый зам Владимир Тунгусов, также затронувший тему прошедших выборов. По словам Тунгусова, губернаторские выборы прошли в один тур, Куйвашева поддержали 62 процента избирателей при достаточно высокой явке (напомним, в Екатеринбурге она едва превысила 20 процентов). «Таким образом, предложение некоторых политиков объЯвить бойкот выборам свердловчане не поддержали, – заявил Тунгусов, явно намекая на Евгения Ройзмана.

Говоря об итогах муниципальных выборов, Тунгусов не преминул передать ещё один «привет» сегодняшнему имениннику Ройзману. «По итогам муниципальных выборов представительство в местных думах полностью утратили такие партии как «Яблоко» и «Зеленые». Мы помним, что партия «Яблоко» в этом году делала много громких заявлений. Но выборы показали ее реальный вес в политической жизни региона ", – заявил Тунгусов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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