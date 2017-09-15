В Кольцово задерживаются восемь рейсов компании Azur Air

Сотни пассажиров, отправляющихся на отдых, застряли в аэропорту Кольцово из-за задержек рейсов компании Azur Air. Самолеты, которые должны были вылететь в туристические страны еще накануне, только сейчас готовятся ко взлету, отложены более поздние рейсы. Так же задерживаются борта, которые пребывают в Екатеринбург.

Azur Air вторые сутки не может наладить график вылетов, по всей стране откладываются рейсы этой компании, в том числе вылеты из Екатеринбурга. Сейчас в Кольцово идет регистрация на рейсы, вылетающие до Нячанга и Антальи, первый должен был подняться в небо еще в 22:40, второй – 03:30. Рейс до Ларнаки, который должен вылететь сегодня в 15:30, отложен до 22:30. Рейс в Анталью вместо 03:30 отправится в 09:20.

Такие же проблемы наблюдаются и в обратном направлении: борт из Антальи вместо 14:00 приземлится в 9 вечера, до 7 утра отложен прилет двухчасового самолета из Ларнаки. Рейс из Даламана, который ждали ночью, прилетел около 10 часов утра, часом ранее приземлился борт из Антальи, который ждали накануне днем. Накануне рейсы в Даламан и в Анталью были задержаны на 9 и 12 часов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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