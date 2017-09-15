Директор свердловского департамента лесного хозяйства получил предупреждение от прокуратуры

Сотрудники департамента лесного хозяйства Свердловской области плохо работают с должниками и запаздывают с выписыванием административных штрафов. Такие факты вскрылись в ходе прокурорского проверки госоргана.

К примеру, департамент нарушает сроки направления административных протоколов и постановлений лицам, привлекаемых к административной ответственности, что в итоге ущемляет права этих лиц на защиту. Сотрудники ведомства не всегда принимают решения о привлечении к ответственности юридических лиц, не исполнивших в срок предписания об устранении нарушений.

Кроме того, имеются недостатки в претензионно-исковой работе департамента по взысканию в бюджет денежных средств за использование лесов. На это указывает, в том числе, бездействие сотрудников, которые не направляют в территориальные подразделения УФССП по Свердловской области постановления о наложении административных штрафов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки директору департамента лесного хозяйства Олегу Сандакову было внесено представление об устранении нарушений федерального закона. К ответственности за недочеты в работе ведомства привлечены начальник отдела государственного лесного и пожарного надзора в лесах, три ведущих специалиста, а также участковый лесничий.

Также сообщается, что департамент принял дополнительные меры для повышения эффективности взыскания недоимки за использование лесов. С одним из крупных должников – ООО «Аргус СФК» – в сентябре 2017 года госорган заключил соглашение, предусматривающее ежемесячное погашение задолженности по договору аренды, превышающей 80 миллионов рублей. В счет ее погашения от хозяйствующего субъекта уже поступили денежные средства в бюджет в размере 1 миллион рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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