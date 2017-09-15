Свердловский Уставный суд 27 сентября проведет заседание по закону об отмене выборов мэров

Уставный суд Свердловской области назначил на 27 сентября заседание, в рамках которого проверят соответствие уставу региона закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», которым были отменены прямые выборы муниципальных глав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация размещена на сайте суда. Заседание будет проходить в открытом режиме. В судебной инстанции уточняют, что разбирательство вызвано обращениями бывшего председателя думы Дегтярска Николая Перкова и жителя города Э. Трофимова. Заявители просят проверить 5-ю статью упомянутого выше закона, которой устанавливается отмена прямых выборов мэра во всех муниципалитетах, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ЗАТО. Поправка к документу была принята Свердловским заксобранием в марте 2016 года и беспокоит граждан в части выборов главы Дегтярска.

Согласно областному закону, в Дегтярске принята конкурсная схема избрания мэра. Полномочия действующего главы Игоря Бусахина истекли 23 октября 2016 года, но с тех пор в городе не могут выбрать нового градоначальника (поэтому Бусахин руководит городом в статусе и.о.). Первый конкурс был признан несостоявшимся из-за конфликта губернаторских назначенцев и городской думы. Сама процедура отбора кандидатов сопровождалась скандалами и судебными исками. Сейчас дума приостановила назначение повторного конкурса из-за новой судебной тяжбы.

Ранее закон в аналогичном процессе оспаривался жителями Березовского, но Уставный суд не выявил нарушений устава, так как поправки были приняты в региональный закон по обращению местных депутатов. В этом позиция была поддержана Конституционным судом РФ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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