Прокуратура заставила мэрию Асбеста отремонтировать опасную дорогу к поселку Лесозавод

Жители поселка Лесозавод написали в прокуратуру коллективную жалобу на отсутствие уличного освещения и ужасное состояние автомобильной дороги к Асбесту. Теперь муниципалитет обязан поставить фонари и отремонтировать проезжую часть по решению суда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка улично-дорожной сети проводилась совместно с Госавтоинспекцией. Инспекторы выявили многочисленные повреждения покрытия автомобильной дороги, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, увеличивая вероятность возникновения ДТП. Кроме того, в нарушение требований ГОСТ в черте поселка не установлено наружное освещение.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Асбестовского округа организовать разработку проекта линии уличного освещения и провести освещение улиц Лесозавода, а также провести капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющий Асбест и поселок.

Асбестовский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем надзорного ведомства.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 15.09.17

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