С октября в Кольцово снова запустят рейс Екатеринбург – Якутск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы по направлению Екатеринбург – Якутск и обратно. Регулярные полеты будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска.

Новый рейс будет удобен как для туристов, так и для тех, кто совершает бизнес-поездки. Прибывшие в Екатеринбург обязательно найдут, что посмотреть на Урале: граница Европа-Азия, Храм-на-Крови, Ганина Яма, многочисленные музеи и множество памятников природы. Столица республики Саха не уступает Екатеринбургу по количеству интересных достопримечательностей. Чудесные парки и северная природа не оставят равнодушными ни одного человека. Можно заглянуть в Музей мамонта, Дом Кушнарева, Международный центр Хомуса и множество других мест.

На новый рейс авиакомпания установила специальный тариф – перелет в одну сторону стоит от 13 050 рублей. Билеты можно приобрести на сайте или мобильном приложении «Уральских авиалиний», или в авиакассах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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