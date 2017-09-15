Свердловску – Париж, Тагилу – Лион: как 100 лет назад уральские комсомольцы делили Европу (ФОТО)

В Екатеринбурге открылась выставка уникальных архивных документов и фотографий «К 100-летию уральского комсомола». В 1927 году свердловские комсомольцы искренне полагали, что принесут свою революционную идеологию в каждую страну мира и даже успели поделить Францию на зоны влияния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует удивительный экспонат – письменный документ, регламентирующий «Порядок прикрепления КСМ Франции к окружным организациям ВЛКСМ Урала». Организаторы выставки выделяют его среди других предметов по причине своей экзотичности и неоднозначности. Оказывается, сто лет назад комсомольцы с Урала решили, что за Свердловском, например, закрепляется 4-й округ Парижа, за Тагилом – 17 округ – Лион, за Челябинском – 22 округ – Марсель, за Шадринском – 19 округ – Бордо. Территории «делили» с официальным документированием на комсомольских собраниях.

Еще один примечательный экспонат – протокол «Красной свадьбы». В 1928 году молодожены в Ирбите, вступая в брак, клялись избегать многоженства и многомужества, а детей своих обещали «воспитывать в духе коммунистического общества» и «верности идеалам партии», как завещал Ленин. При этом супруг расписался в документе самостоятельно, а невеста попросила сделать за нее подпись представителя пионерской организации, поскольку была неграмотной.

Отдельного внимания заслуживают впервые выставленные на всеобщее обозрение документы, раскрывающего такие страницы истории молодежного движения, как репрессии 30-ых годов. В документах имеются слова раскаяния отдельных комсомольцев, якобы сделавших ошибки по партийной и идеологической линии. Наряду с этим посетители выставки могу узнать, как уральцы помогали освобожденному Сталинграду и осваивали целинные земли.

На выставке также представлены подлинники документов и фотографий, иллюстрирующих повседневную жизнь уральского комсомола с 1917 года до наших дней. Здесь есть фотокарточки студентов, занятых на строительстве объектов молодежного жилого комплекса в Свердловске, и участников Всесоюзного фестиваля молодежи, проводившегося в Свердловске в 1957 году. Среди других исторических фотографий – снимки Первого областного съезда Социалистических союзов рабочей молодежи Урала, который проходил ровно 100 лет назад – в 1917 году.

Добавим, что выставка работает с сегодняшнего дня в читальном зале Центра документации общественных организаций Свердловской области на улице Пушкина, 22.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

Приговор азиату, который поджег дом племянника с беременной женой и соседями, вынесут 18 сентября. / Паноптикум. Защищать кинотеатры от православных радикалов будут казаки. / «Екатеринбург-Экспо» снова опростоволосился перед федеральными чиновниками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»