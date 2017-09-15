В Тавде игровой стенд рухнул на четырехлетнего малыша

В Тавде порывом ветра оторвало от опоры игровой стенд. Конструкция рухнула на четырехлетнего ребенка.

ЧП случилось сегодня днем. Ребенок и его бабушка отдыхали в городском парке культуры и отдыха, расположенной на ул. Ленина в Тавде. По предварительной информации, из-за сильного порыва ветра ненадлежащим образом закрепленный игровой стенд упал на ребенка. Дошкольник получил серьезные травмы, с переломом правой ключицы его доставили в больницу.

«В ходе прокурорской проверки будет установлено, кто является собственником данного игрового оборудования, а также виновное лицо, ответственное за его надлежащее крепление. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 15.09.17

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