В Новоуральске появился памятник жертвам политических репрессий из каслинского чугуна

Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил памятник жертвам политических репрессий 1930-1940-х годов для Новоуральска.

Как сообщили в пресс-службе завода, идея установки монумента принадлежит потомкам репрессированных, которые получили одобрение и поддержку городской администрации.

Проект памятника разработан специалистами Управления капитального строительства Новоуральска.

Скульптурная часть памятника представляет собой композицию из трех взлетающих один за другим журавлей (скульптор Ярослав Барков, Санкт-Петербург) и символизирует содержание знаменитой песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Памятник находится на месте массового захоронения политзаключенных – на улице Победы, рядом с мемориалом «Вечный огонь».

«Новоуральцам спасибо, что завершили проект!» – написал на своей странице в соцсети бывший глава Новоуральска, а ныне советник губернатора Калининградской области Владимир Машков, который опубликовал фотографию с открытия монумента.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 15.09.17

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