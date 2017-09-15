Ураганный ветер оставил без света тысячи жителей нескольких свердловских городов

В некоторых районах Свердловской области сегодня фиксируют сильный ветер, с порывами до 25 м/с. По данным энергетиков, стихия уже оставила без света жителей Богдановича, Кушвы, Алапаевска, Нижнего Тагила, Первоуральска. Рабочие стараются оперативно устранять все последствия аварий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», сообщения об обрывах на линиях электропередачи стали поступать сегодня. Из-за сильного ветра в ряде городов Свердловской области ветки и целые деревья падают на провода.

Так, в 9 утра в Богдановиче без электроснабжения остались в общей сложности около 1300 потребителей. В течение часа поврежденный участок удалось восстановить. В Кушве зафиксировано два обрыва линии – пока без света остаются жители частного сектора и ряд социальных объектов, в том числе детский сад, котельная. На месте работают оперативно-аварийные бригады «Облкоммунэнерго». Сначала энергетикам пришлось распилить упавшее дерево, расчистить провода, сейчас идут ремонтные работы. Такая же ситуация в Первоуральске – практически одновременно из строя вышли две линии.

«Очень сильный ветер, порывы до 25 метров в секунду. Гнет деревья, ломает ветки. В 14:00 и 14:20 отключились линии электропередачи в окрестностях Билимбая и в районе первоуральского поселка Молодежный, около Динаса. Первая идет через лесной массив, к садам и базам отдыха. От второй ВЛ запитаны два пятиэтажных дома на улице Трактовой. Дежурные бригады уже на месте, ищут места повреждений. Передают, что в Молодежном на провода упало дерево. И вот только что сообщили о третьем ЧП – в районе больницы», – рассказал главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин.

В северной части Полевского в 14:45 отключился фидер Красногорский куст, без света около часа оставались 523 точки присоединения. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Кратковременные перебои в подаче ресурса зафиксированы также в Нижнем Тагиле, продолжаются работы на сетях Алапаевского ГО. Как сообщили энергетики, в общей сложности отключения затронули несколько тысяч потребителей.

«Сообщений о возможном резком усилении ветра от синоптиков не поступало. Вероятно, шквал вызвало внезапное потепление, пришедшее на Средний Урал 14 сентября – столкнулись два атмосферных фронта. Между тем, экстренное предупреждение только что распространили московское и ярославское подразделения МЧС», – уточнили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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