Митинг с участием Навального состоится, несмотря на разногласия с властями

Митинг с участием Алексея Навального в форме встречи с населением состоится, несмотря на разногласия с властями. Как передает корреспондент РИА «Новый день», об этом сообщили в штабе оппозиционного политика. По их словам встреча с Навальным, где будет презентована его программа состоится завтра в 18:00 на площади Обороны.

Отметим, что полиция пока не смогла озвучить свою официальную позицию по отношению к участникам. Напомним, что митинг с участием Алексея Навального был запланирован в Екатеринбурге на площади Обороны на субботу – 16 сентября. Последнюю неделю штаб политика и министерство общественной безопасности Свердловской области спорят из-за того, является ли акция согласованной. На прошлой неделе стало известно, что министерство согласовало штабу оппозиционера в городе митинг, попросив только переместить его проведение на площадь Обороны, на что штабисты ответили согласием. Но потом в министерстве заявили, что цель акции «антиконституционна», а потому выданное ранее разрешение надо считать аннулированным. Однако сделано это было уже после истечения сроков согласования, в связи с чем представители штаба Навального отказались признавать документы, которые были направлены по электронной почте. Их пытались вручить одному из заявителей – студенту УрФУ, однако представители ВУЗа отказали представителям МОБ в исполнении служебных обязанностей на территории университета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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