На Макаровском мосту на месяц закроют трамвайное движение

На следующей неделе городские власти закроют движение трамваев по Макаровскому мосту в связи с его реконструкцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ориентировочно с 20 сентября по 20 октября текущего года в связи с переустройством трамвайных путей движение вагонов по мосту (соответственно и по улице Челюскинцев) будет закрыто. Одновременно с этим службы начнут работы по расширению проезжей части.

Органы местного самоуправления во вторник, 19 сентября, представят схему движения городского общественного транспорта на время проведения работ на Макаровском мосту.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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