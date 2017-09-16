Экологические активисты приковали себя наручниками у въезда на свалку

Сегодня в 12 км от Екатеринбурга четверо молодых людей провели несанкционированную акцию протеста против незаконной свалки.

Три юноши и одна девушка приковали себя наручниками к тросу, который перегораживал въезд на свалку. Как сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург», молодые люди держали плакаты «Губернатор! Долой свалки!». После прибытия полиции молодые люди добровольно прекратили акцию.

«О публичной акции в 12 км от Екатеринбурга информация поступила в отдел полиции №6. На место проведения мероприятия выехали сотрудники полиции. 4 участника акции, мужчины 1992 г.р., 1999 г.р. и 1995 г.р., а также девушка 1994 г.р., выстроились на въезде к свалке, высказывая свой протест с помощью двух не содержащих экстремистских высказываний плакатов. Сотрудники полиции разъяснили гражданам, что в их действиях может быть усмотрен состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ. После этого молодые люди акцию прекратили и были доставлены в ОП №6 для установления личности и разбирательства. Как сообщил начальник ОП №6 полковник полиции Еркен Ертысбаев, после проведения беседы их отпустили без составления административных материалов», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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