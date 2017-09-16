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Почти 48 тысяч человек приняли участие в главном старте «Кросса Нации» в Екатеринбурге

Почти 48 тысяч человек приняли участие в главном старте «Кросса Нации» в Екатеринбурге

На главный старт Всероссийского массового забега «Кросс Нации», который прошел сегодня в Екатеринбурге, вышли 47 тысяч 853 человека. Об этом сообщают организаторы акции. «Кросс Нации» в столице Урала в этом году прошел под знаком подготовки региона к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Послы Чемпионата мира, юные футболисты города и области пробежали дистанцию в символике чемпионата. Отдельные забеги состоялись для членов клуба любителей бега и среди семей города.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.09.17

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