В Парке Маяковского во время катания на аттракционе умер мужчина

Посетитель ЦПКиО имени Маяковского скончался вчера вечером прямо при посещении одного из аттракционов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в соцсети житель города Евгений Старокожев. По его словам, вчера около 18.00 во время катания на вращающейся качели мужчина примерно пятидесятилетнего возраста потерял сознание и скончался до прибытия скорой помощи. Очевидец утверждает, что человека можно было спасти, но оказалось, что в парке нет медпункта, а у охранников нет даже элементарных аптечек.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил РИА «Новый День», что по данному факту следователями Октябрьского района Екатеринбурга проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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