В Березовском вандалы разрушили скульптуру «Папа, ты где?» в первую же ночь

Всего несколько часов простоял в городе Березовском памятник детству, изображающий маленькую девочку. Ночью его разрушили вандалы.

По сообщению местной газеты «Золотая горка», скульптура автора Романа Кашина «Папа, ты где?» была создана на пожертвования частных лиц и установлена на детской площадке по улице Анучина, рядом с игровым комплексом. В первую же ночь скульптуру разрушили неизвестные вандалы. За информацию о них обещано вознаграждение 50 тысяч рублей. Добавим, что местные жители в соцсети говорят, что не удивлены случившемуся: по их словам, на детской площадке регулярно собираются компании, употребляющие алкоголь, а правоохранительные органы на них не реагируют.

Добавим, что сегодня в 14:00 в екатеринбургском парке имени Маяковского должна открыться вторая точно такая же скульптура, об этом сообщил в фейсбуке сам скульптор.

Березовский, Служба новостей РИА «Новый День»

Так выглядела скульптура сразу после установки. Фото газеты "Золотая горка"

Березовский. Другие новости 17.09.17

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