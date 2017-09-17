Пожар в поселке Кольцово тушили 22 пожарных

Сегодня днем в поселке Кольцово загорелось кафе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Реактивной поступило в 11:26. На площади 100 кв. м было повреждено чердачное перекрытие и внутренние перегородки 1-го этажа разноуровневого 2-этажного кафе. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 22 человека личного состава. В 12:20 огонь локализован, в 12:27 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14:02.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 17.09.17

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