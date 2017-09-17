Гастроли «Коляда-Театра» в США не состоятся из-за обострения отношений России и Америки

Запланированные гастроли екатеринбургского театра «Коляда-театр» в США не состоятся, поскольку артисты не смогли получить американские визы. Об отмене постановок сообщил художественный руководитель театра Николай Коляда.

На своей странице в фейсбуке Николай Коляда цитирует импрессарио Льва Трахтенберга: «К нашему величайшему сожалению, мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Коляды в Нью-Йорке. Или по крайней мере перенести их на более «тихое» время, когда устаканится вся эта чехарда с посольством и консульствами. У нас остается еще два месяца, но ситуация с визами в посольстве США в Москве до сих пор не нормализовалась. Горят концертные проекты, которые назначены на более ранний, чем наши сроки – пока что система в посольстве не принимает документы для назначения интервью на получение рабочих, артистических виз».

Далее импресарио отмечает, что зрители ждут уральских артистов, но «в этих непростых условиях взаимной вендетты между США и Россией, мы вынуждены все отменить при серьезных невозвратных потерях». «Будем надеяться, что мы сможем организовать гастроли вашего выдающегося театра в будущем», – пишет Лев Трахтенберг.

Напомним, с 1 сентября в Екатеринбурге, а также Санкт-Петербурге и Владивостоке прекратились собеседования на получение неиммиграционных виз в США. Процедуру во всех консульствах США в России (кроме Москвы) приостановили на неопределенный срок в ответ на решение российских властей на сокращение штатов американских дипмиссий.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.17

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