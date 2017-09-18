Водитель, которому стало плохо за рулем, погиб в ДТП с супругой

В Свердловской области на трассе пожилому водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением и врезался на легковушке в грузовик. В результате ДТП погибли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на трассе Нижние Серги – Арти. По предварительным данным, 76-летний водитель за рулем ВАЗ-2104 почувствовал себя плохо и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погиб сам шофер и его супруга – пассажир. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства смертельной аварии.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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