В Екатеринбурге сняли «исторический детектив» об убийстве семьи Романовых

В Екатеринбурге состоялись съемки документального фильма о последних днях и гибели семьи Романовых. Сами авторы характеризуют жанр ленты как «исторический детектив».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, фильм выйдет следующим летом: он приурочен к столетию со дня трагических событий в Ипатьевском доме. Снимает его телеканал «История», входящий в линейку познавательных каналов ВГТРК, автор сценария и режиссер – главный редактор телеканала Алексей Денисов.

В минувшие дни съемочная группа провела съемки в монастыре на Ганиной Яме и в Храме-на-Крови. Далее – Санкт-Петербург, Англия, где запланирована запись интервью с историками и потомками дома Романовых.

«Узловые точки, такие как Успенский собор во Владимире, Бородинское поле, Храм-на-Крови в Екатеринбурге, Ганина Яма – это все абсолютно сакральные места, где – и люди чувствуют это – соединяется цепь истории, где ты чувствуешь единство со всей предыдущей историей своей Родины. И ты чувствуешь себя частью истории и народа. Крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в Екатеринбурге свидетельствует об этом», – рассказал режиссер.

Съемочная группа телеканала «История» определяет жанр будущей 44-минутной киноленты как исторический детектив. В фильме не будет никаких постановочных кадров, только документы, рассказы историков, мнения экспертов.

«Для нас трагедия Николая Второго и его семьи и трагедия России будет раскрываться через этот путь семьи к гибели: к тому, что произошло здесь в Екатеринбурге, и то, что творилось в этот момент в мире. Исторический факт – Россию в тот момент предали все», – заявил Алексей Денисов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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