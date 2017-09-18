Бабье лето закончилось, в Свердловской области похолодает и пойдут дожди

С сегодняшнего дня в Свердловской области начнется понижение температуры. По словам синоптиков, погода входит «в обычные сентябрьские рамки»: ночью будет до +2 градусов, с завтрашнего дня пойдут затяжные дожди.

Бабье лето, которое порадовало жителей Свердловской области в выходные, ушло. С сегодняшнего дня начинается похолодание, пойдут дожди, которые не закончатся на протяжении всей недели.

«Температура воздуха 18-20 сентября опустится и войдет в обычные сентябрьские рамки: ночью +2…+7°, местами заморозки, днем +7…+12°», – сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Со вторника в Свердловской области пойдут дожди, которые не прекратятся в течение всей недели. В выходные ожидается +6 ночью, +11…+17 днем и осадки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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