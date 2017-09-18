Уголовное дело бизнесмена Сиволапа будет передано в суд. Ему грозит пожизненное

Третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Виталия Сиволапа, который обвиняется в покушении на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, за посягательство на жизнь судебного пристава предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, 5 октября прошлого года у дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику-обвиняемому, была брошена стеклянная бутылка из-под виски Chivas Rigal. С места происшествия окровавленного и потерявшего сознание мужчину с пробитой головой увезли в ГКБ №24, где он несколько месяцев находился в реанимации. После длительного лечения и нескольких операций, так и не приходя в сознание, пристав скончался 20 марта 2017 года. В покушении на жизнь пристава обвинили бизнесмена Виталия Сиволапа. Предприниматель уклонялся от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и бы вызван визит пристава.

Кроме того, Сиволап является одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь же бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Напомним, что основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей. После вручения обвиняемому копии уже утверждённого прокуратурой обвинительного заключения дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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