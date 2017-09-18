Две женщины-пешехода получили тяжелые травмы при ДТП сегодня утром

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортных происшествий сегодня утром пострадали две женщины-пешехода. Оба наезда произошли на пешеходных переходах.

Как сообщили в ОГИБДД Екатеринбурга, первое ДТП случилось в 07:55 у дома № 13 на проспекте Космонавтов. Водитель «Опель Корса», двигаясь со стороны улицы Артинской в сторону переулка Полимерного по правому ряду, сбил 20-летнюю девушку, перебегавшую улицу на красный свет. После наезда ее отбросило на стоящую в соседнем ряду автомашину «Хендэ Солярис». Пострадавшая на скорой помощи доставлена в 24-ю ГКБ с тяжелыми травмами.

Второй наезд произошел в 08:00 у дома № 24а на улице Металлургов. Водитель «Форд Фьюжн», двигаясь со стороны улицы Рабочих, при повороте налево на улицу Викулова сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Со слов 34-летнего водителя, на перекрестке улиц Металлургов – Викулова он пропускал транспорт, который двигался во встречном направлении. Затем начал осуществлять поворот налево, и во время маневра не заметил пешехода, переходящего проезжую часть. Пострадавшая женщина 1959 года рождения с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушибы» доставлена в ГКБ № 36.

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 162 наезда на пешехода, в результате которых 18 человек погибли и 150 ранены. По вине водителей погибло 3 и травмировано 88 пешеходов. Причем на пешеходных переходах случилось 59 ДТП, в которых 4 человека погибли и 58 получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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