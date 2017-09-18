Двое уральцев утонули, перевернувшись на лодке на водоеме под Нижним Тагилом

На Среднем Урале утонули двое мужчин, которые отправились за ягодами на лодке. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла под Нижним Тагилом. По информации сотрудников муниципального отдела ГО и ЧС, компания мужчин поехала на один из островов Черноисточинского пруда за ягодами. На обратном пути лодка, на которой они переправлялись, перевернулась. В результате все ягодники оказались в ледяной воде, двое мужчин утонули, сейчас их тела ищут спасатели. Двоих пострадавших доставили в больницу. В МЧС уточняют, что все мужчины плыли на лодке без спасательных жилетов, вероятно, это стало одним из сопутствующих факторов трагедии. Кроме того, сейчас устанавливается, были ли мужчины пьяны.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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