Самыми неблагоустроенными городами области названы Верхняя и Нижняя Салда

Общественное движение «Гражданский патруль» опубликовало рейтинг самых неблагоустроенных городов Свердловской области

Самыми грязными и неблагоустроенными городами Свердловской области стали Верхняя и Нижняя Салда. На втором месте антирейтинга – Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Невьянск, на третьем – Серов. К такому выводу пришли активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль», совершившие рейды в городах региона.

Напомним, масштабный рейд по Свердловской области стартовал еще в марте. За это время активисты обследовали шестнадцать городов Свердловской области, составив по каждому отдельную карту нарушений с помощью мобильного приложения «Гражданский патруль».

В поле зрения общественников попали «убитые» остановки общественного транспорта, ямы и тротуары, мусор и открытые колодцы.

«Составляя рейтинг, мы планировали дать объективную оценку деятельности местных органов власти в сравнении друг с другом, но места в рейтинге оказались более чем условными, поскольку в целом картина однородна. Проблемы с благоустройством повсеместны. Думаю, это, в том числе, результат отмены прямых выборов. У местных мэров нет мотивации заниматься благоустройством территорий. Они не несут ответственности перед населением. Инертны и сами жители. Они не требуют от местных властей решения проблем городской среды или не знают, как это сделать. Добавим к этому факт, что местным муниципалитетам катастрофически не хватает средств даже на текущее содержание тротуаров, не говоря уже о каких-то более серьёзных проектах по реконструкции улиц. И получаем уровень благоустроенности наших городов», – прокомментировал результаты глава «Гражданского патруля» в Свердловской области Роман Тихонов.

Свердловская область, Служба информации РИА «Новый День»

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