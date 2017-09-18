В Москве будут судить группировку, поставлявшую наркотики в Екатеринбург в собачьих консервах

Московский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 8 членов организованной группы, члены которой обвиняются в незаконном сбыте наркотических веществ и покушении на сбыт.

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Как уточняет надзорное ведомство, усилиями правоохранительных органов из незаконного оборота было изъято более 175 кг наркотиков, сокрытого в 578 консервных банках, замаскированных под собачий корм.

Согласно обвинительному заключению, участники организованной группы с 2015 года по 2016 год на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Московской области занимались незаконным сбытом наркотических средств, упакованных промышленным способом в металлические консервные банки.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

Самыми неблагоустроенными городами области названы Верхняя и Нижняя Салда. / Полпред президента РФ письменно поздравил Куйвашева с вступлением на пост губернатора. / Екатеринбуржцам предлагают послушать Ройзмана за три тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»