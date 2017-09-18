В Березовском судят бывшего чиновника, незаконно оформившего муниципальную землю под автостоянку своей фирмы

В Березовском бывший чиновник мэрии незаконно приобрел для своего предприятия участок муниципальной земли по цене в десять раз ниже рыночной стоимости. Ущерб городскому бюджету составил свыше 9,6 миллионов рублей. Мошенничество с землей раскрылось после прокурорской проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, 40-летний житель Березовского обвиняется по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть чужого хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, преступление было совершено с февраля по апрель 2014 года. Подозреваемый, занимая должность директора одного из частных предприятий, оформил в собственность фирмы земельный участок площадью 1336 кв. м в центре города для использования его под автостоянку. Причем перед тем, как возглавить предприятие, обвиняемый работал в мэрии Березовского в должности директора отдела по оказанию муниципальных услуг и непосредственно занимался проверкой документов по сдаче в аренду указанного участка.

Став директором предприятия, мужчина указал в декларации «дом сторожа», который якобы расположен на арендуемом фирмой муниципальном участке, и оформил несуществующий объект в собственность коммерческой организации. Впоследствии это дало возможность предприятию выкупить у муниципалитета землю по заниженной стоимости в размере свыше 730 тысяч рублей. Между тем кадастровая стоимость участка на тот момент составляла свыше 10,4 миллионов рублей. После этого в ноябре 2014 года фирма зарегистрировала право собственности на полученную в результате мошеннической схемы землю.

Во время прокурорской проверки обвиняемый уволился с предприятия, и земельный участок был возвращен в собственность Березовского городского округа. Уголовное дело в отношении экс-чиновника рассмотрит городской суд.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 18.09.17

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