Азиат, который поджег дом племянника с беременной женой, получил 16 лет «строгача»

Свердловский областной суд сегодня вынес приговор по делу азиата, который поджег дом племянника с беременной женой и соседями. В результате пьяной выходки мигранта погибла 50-летняя женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», преступление было совершено в ночь на 23 мая прошлого года на улице Прониной в Екатеринбурге. По версии следствия, 38-летний гражданин Таджикистана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим племянником и его беременной женой. Обидевшись, он пригрозил родственникам сжечь их вместе с домом. Раздобыв жидкость для розжига, мужчина разлил ее в подъезде и заблокировал дверь в квартиру родственников. В результате пожара погибла 50-летняя женщина. Также с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены еще три жителя дома.

«Подозреваемого не смутило даже то, что, помимо двух поссорившихся с ним человек, в квартире находились еще три человека – двухлетний ребенок и двое пожилых людей. Кроме того, он отдавал себе отчет в том, что в доме проживают и другие граждане, которые тоже могут пострадать или погибнуть», – сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области. Задержать злоумышленника удалось вскоре после трагедии. Он проживал в поселке Большой Исток, где неофициально работал сварщиком.

18 сентября Свердловский областной суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным во вменяемом ему преступлении. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили сегодня в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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