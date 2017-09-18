Кто тут самый секси? В России стартовали новые выборы губернатора

В России выбирают самого сексуального губернатора. Голосование проходит в телеграм-канале SexyGuber. Интересно, что в предложенных вариантах есть только главы регионов – мужчины. Женщин в списке нет, хотя в России есть несколько руководителей субъектов РФ, кто носит юбки. Это глава ХМАО Наталья Комарова, а также губернаторы Владимирской и Мурманской областей Светлана Орлова и Марина Ковтун и Забайкальского края Наталья Жданова.
Пока рейтинг сексуальных губернаторов возглавляет Антон Алиханов из Калининградской области, на втором месте Дмитрий Кобылкин из ЯНАО, третье место – Александр Бречалов, недавно вставший у руля Удмуртии. Добавим, что за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который сегодня принял бразды правления регионом на церемонии инаугурации, пока проголосовало только три человека.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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