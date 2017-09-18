В страшном ДТП в Артинском районе погибли два человека, еще четверо получили травмы (ФОТО)

Сегодня утром на дороге Красноуфимск – Арти – Касли произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Nexia и FAW. В результате аварии погибли два человека, еще четверо госпитализированы с разными травмами. На месте работали спасатели, которые помогли избежать возгорания автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сегодня в 10 часов утра на подъезде к селу Сухановка под Артями водитель автомобиля FAW выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Daewoo Nexia. На месте ДТП погибли водитель Daewoo и пассажир FAW. Различные травмы получили водитель FAW и три пассажира Daewoo Nexia. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Добавим, что на место аварии выезжали сотрудники противопожарной службы Свердловской области. Спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов автомобилей, чтобы избежать пожара. Кроме того, они извлекали пострадавших из покореженных автомобилей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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