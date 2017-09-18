Екатеринбург из-за дефицита воды подключится к водохранилищу Челябинской области

В водохранилищах Екатеринбурга накануне отопительного сезона образовался дефицит воды. Из-за низкого паводка и малого количества летних дождей в этом году мегаполис не успел пополнить запасы на 100%.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», на сегодняшний день Волчихинское водохранилище заполнено на 72%, тогда как в прошлом году его наполненность составляла 82%. В отопительный период Екатеринбург ежесуточно потребляет свыше 500 тысяч кубометров воды. По оценке специалистов, городу может не хватить более 50 миллионов кубометров.

Половину дефицита предприятие будет восполнять за счет перекачки исходной воды через Ревдинское водохранилище. По правилам водопользования, этим путем Екатеринбург может получить не более 25 миллионов кубометров воды. Это значит, что город рискует исчерпать собственные водные запасы за два месяца до наступления паводка 2018 года. Поэтому для перекачки оставшейся части воды в Волчихинское водохранилище будет подключен Нязепетровский тракт.

Это резервное водохранилище Екатеринбурга расположено в Челябинской области. «Запуск Нязепетровского тракта запланирован на октябрь, перекачку планируется вести в течение трех месяцев. Стоимость перекачки составит 35 миллионов рублей в месяц. Вода будет поступать с ГТС Нязепетровска в объеме 3,3 кубометра в секунду», – сообщает МУП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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