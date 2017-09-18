Тунгусов и Орлов дали депутатам торжественную клятву

Фракция «Единой России» Свердловского заксобрания встретилась с четырьмя кандидатами на правительственные должности, предложенными губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщили в пресс-службе заксо, депутаты единогласно поддержали кандидатуры всех четверых – Владимира Тунгусова и Алексея Орлова на должности первых вице-губернаторов, Галины Кулаченко – на пост министра финансов и Андрея Злоказова – на пост министра соцполитики.

Владимир Тунгусов в ответном слове поздравил депутатов с избранием губернатором региона Евгения Куйвашева. «Начинается новый этап, связанный с «Пятилеткой развития». Клянусь работать на благо Свердловской области вместе с губернатором, его командой и коллегами», – заявил Владимир Тунгусов.

До выступления Владимира Тунгусова традиции приносить клятву кандидатами не было. Однако инициатива получила продолжение.

«Если вы мне окажете высокое доверие, дав согласие на назначение первым заместителем губернатора, то я клянусь весь свой опыт, накопленный в муниципальных, федеральных органах власти, шестой год в правительстве Свердловской области, использовать для выполнения задач, поставленных в «Пятилетке развития»», – пообещал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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