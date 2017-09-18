Понедельник, 18 сентября 2017, 16:16 мск

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Свердловские гаишники за выходные поймали 214 пьяных водителей

Свердловские гаишники за выходные поймали 214 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд «выходного дня» по выявлению нетрезвых автомобилистов на дорогах Свердловской области. За минувшие три дня инспекторы поймали 214 пьяных водителей. Причем 26 нарушителей попались в нетрезвом виде за рулем повторно, ранее они уже были лишены права управления за такое правонарушение. Теперь «рецидивисты» будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в нескольких случаях пришлось преследовать нарушителей, так как они пытались скрыться от правоохранителей, чтобы уйти от ответственности за нетрезвое вождение. В ведомстве напомнили, что с начала этого года по вине пьяных водителей в Свердловской области уже произошло 139 аварий, в результате которых 49 человек погибли и еще 212 получили травмы различной степени тяжести. Именно эти ДТП отличаются высокой тяжестью последствий: в них зачастую гибнут и получают тяжелейшие травмы люди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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