В Екатеринбурге грузовик сбил насмерть водителя после ДТП

На Екатеринбургской кольцевой автодороге КамАЗ сбил насмерть автомобилиста, который осматривал машину после дорожно-транспортного происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось накануне в десятом часу вечера в районе 11 километра ЕКАД. Водитель КамАЗа, двигавшийся в сторону Березовского, наехал на шофера Kia, который незадолго до этого угодил в другую аварию – столкнулся с Daewoo Nexia. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По информации городского управления ГИБДД, сотрудники которого сейчас выясняют все нюансы смертельного ДТП, одним из сопутствующих факторов наезда на шофера могло стать отсутствие освещения на трассе. Оба стоявших на дороге водителя были в одежде черного цвета.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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