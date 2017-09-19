На Урале женщина упала в траншею, выкопанную коммунальщиками, и сломала руку

Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении работников туринского МУП ЖКХ «Теплосеть». Сотрудники коммунальной организации вырыли траншею глубиной метр, не потрудившись ее огородить. В итоге в яму угодила местная жительница 1976 года рождения – женщина возвращалась домой поздним вечером, когда уже стемнело. В результате падения она получила закрытый перелом правой лучевой кости (парная кость предплечья). Случившееся квалифицировали как причинение тяжелого вреда здоровью.

По данному факту туринским следственным отделом СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». «В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности при производстве работ на указанном предприятии. По делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, истребована и анализируется соответствующая документация. Расследование продолжается», – сказали в пресс-службе областного управления СКР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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