Свердловское правительство само составит список деревень и сел без интернета

Правительство Свердловской области получит право самостоятельно составлять перечень населённых пунктов, в которых нет интернета, для предоставления им послаблений по подключению к системе ЕГАИС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это стало возможным благодаря новому федеральному закону, принятому в июле этого года. Сегодня депутаты из комитета заксо по аграрной политике и природопользованию одобрили областной законопроект, приводящий областной закон об обороте алкоголя в соответствие с обновлённым федеральным. В законопроекте говорится, что правительство Свердловской области утверждает перечень населённых пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету, по согласованию с уполномоченным органом власти (Росалкогольрегулированием). В действующей редакции областного закона говорится, что областное правительство «вправе представлять в правительство Российской Федерации предложения о включении поселений, расположенных на территории Свердловской области, в определяемый в соответствии с федеральным законом перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Напомним, по состоянию на начало августа обязательное подключение к ЕГАИС для сельских магазинов, торгующих спиртным, уже убило около 100 торговых точек на Среднем Урале. В населенных пунктах нет подключения к интернету – а значит, выполнить требование закона невозможно. К 1 августа в Свердловской области к ЕГАИС подключились 97 % торговых точек, не подключились около двух тысяч магазинов. «Новый День» ранее описывал, как внедряют ЕГАИС на селе: для работы в системе необходимо стационарное подключение к Сети со скоростью не менее 256 Кбит/с, но это доступно не всем. В итоге кто-то закрывается, кто-то лишается лицензии (с перспективой прогореть, учитывая товарооборот на селе), кто-то торгует из-под полы. Законодатели предложили составить список территорий без интернета, где магазинам дадут послабления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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