Первоуральские туристы спасли тонувшую в ледяной реке женщину

В Свердловской области врача из Первоуральска представили к награде МЧС за спасение женщины. Мужчина получил медаль «За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошел еще весной этого года. 30 апреля близ деревни Пальники лодка туристов, сплавлявшихся по реке Шишим, наткнулась на бревно и перевернулась. В ледяной воде оказались двое – мужчина сумел выбраться сам, а вот женщину понесло течением. «Вода была очень холодная. Я оказалась под водой с головой, видимо, начало наступать переохлаждение. Так-то плавать я умею, но на мне было много одежды, сапоги резиновые, все тянуло ко дну. Я начала терять сознание», – рассказала спасенная Марина Белых.

Врач отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлинического отделения горбольницы Первоуральска №1 Вячеслав Дорохин отдыхал с друзьями на берегу, когда увидел, что женщину, выпавшую из перевернувшейся лодки, протащило 300 метров. «Выловили ее из воды два моих друга – Александр и Дмитрий. Я ее реанимировал, я выполнял свою работу», – сказал он.

Сын чуть было не утонувшей Марины Белых помогал врачу делать искусственное дыхание. «Казалось, ничто уже не поможет, но мужчины не сдавались. В итоге женщина вновь вдохнула воздух полной грудью», – отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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