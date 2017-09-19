На Волгоградской грузовик сбил двух девушек на переходе (ФОТО)

В Екатеринбурге не улице Волгоградской грузовик сбил двух 16-летних девушек, переходивших дорогу по зебре. Обе пострадавшие доставлены в больницу с травмами. 65-летний водитель пояснил, что машин было много и он не успел затормозить.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла сегодня в 9:30 утра напротив дома № 90 по улице Волгоградской. Небольшой грузовик Foton наехал на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как пояснил 65-летний водитель, по Волгоградской двигался большой поток машин, в то время как по пешеходному переходу проезжую часть дороги переходили люди. Водитель попросту не успел вовремя затормозить, поэтому и произошел наезд на пешеходов.

Обе девушки доставлены в ДМБ №9. У одной из пострадавших медики констатировали перелом правого локтевого сустава, а у второй девушки – ушибы.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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