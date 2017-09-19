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МЧС напугало свердловчан ночными СМС про заморозки, пожары и рост числа ДТП

МЧС напугало свердловчан ночными СМС про заморозки, пожары и рост числа ДТП

Минувшей ночью многие жители Свердловской области получили СМС-предупреждения от регионального управления МЧС России о надвигающихся заморозках. Большинству абонентов сообщения пришли около 1:30-2:00 местного времени, а некоторые получили их ближе к пяти утра, передает «Новый День». «В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», – говорилось в сообщении.

Новый День: МЧС напугало свердловчан ночными СМС про заморозки, пожары и рост числа ДТП

Днем в пресс-службе чрезвычайного ведомства подтвердили предупреждение о возможной непогоде. «В Свердловской области по данным синоптиков в ближайшие дни ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6 градусов», – отметили в областном управлении МЧС.

Там напомнили, что надо быть осторожнее, чтобы не допускать пожаров в домах при использовании электрообогревателей и печей, чтобы не замерзнуть во время отдыха или работы на свежем воздухе, а также чтобы не попасть в ДТП из-за повышения опасности на дорогах. «Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотребляйте алкоголем и ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей малолетнего возраста без присмотра», – добавили в пресс-службе ведомства.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. «Прежде всего, это относится к любителям порыбачить. Не выходите на водоемы в ветреную погоду, а также в темное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуйтесь спасательным жилетом и не допускайте перегруза плавсредства», – отмечают в ведомстве.

Наконец, осадки и заморозки делают особо опасными дороги. Непогода может спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Водителям и пешеходам, напоминают в МЧС, следует быть более внимательными в этот период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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