В Верх-Исетском районе на два дня оставят без газа 500 домов и 26 организаций

20-22 сентября 2017 года в Екатеринбурге пройдут работы по врезке вновь построенного газопровода высокого давления в действующую газораспределительную сеть. Переукладка трубопровода производилась в связи со строительством транспортной развязки по ул. Соболева – ул. Муранова – ул. Онуфриева.

Как сообщили в Екатеринбурггазе, на время производства работ будет приостановлено газоснабжение порядка 500 частных домов по пер. Дубровинский, Поточный, Шайтанский, Катайский, ул. Краснокамская, Отрадная, Танкистов, Линейная, Викулова, Котовского, Коперника, Шекспира, Лагоды, Кизеловская, Лялинская, Грязнова, а также 26 организаций в данном районе. Подача газа организациям возобновится вечером 21 сентября, газоснабжение жилых домов восстановят 22 сентября.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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