На Компрессорном и Уктусе открыли новые воркаут-комплексы (ФОТО)

В Екатеринбурге в Чкаловском и Октябрьском районах открыли новые спортивные площадки. Турники, брусья и шведские лестницы появились во дворах на Латвийской, 35, и Прониной, 35. Заниматься спортом здесь может каждый желающий.

Воркаут-комплексы совместно построили благотворительные фонды «Общества «Малышева, 73» «Добрые дела» и фонд Антона Шипулина.

«Нам в принципе без разницы где строить. Самое главное, чтоб они были востребованы. По данным площадкам были заявки, и мы постарались учесть все пожелания. Каждая обошлась нам примерно в 700 тысяч рублей. Это наилучшее вложение таких денег. Эти сооружения построены рядом со спортшколами и детскими секциями, поэтому определенная уверенность в том, что здесь будут дети, есть. Да и уход со стороны учреждений за площадками будет соответствующий», – отметил соучредитель благотворительного фонда «Общество «Малышева 73» Игорь Заводовский.

Обе площадки были открыты в окрестностях спортивных школ – лыжной базы на Прониной и оздоровительно-спортивного комплекса «Факел» на Латвийской, 35.

«Еще недавно на этой территории была абсолютная пустота. Только трава, сухостой и камни. Теперь здесь будут проходить силовые тренировки. Раньше ребята могли только отжиматься, приседать и бегать. Теперь они смогут позволить себе упражнения другого рода, например, подтягивания, качание пресса. Теперь рядом с этой новой площадкой мы стараемся облагородить территорию: строим беговые дорожки, разбиваем клумбы», – рассказали в руководстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел».

Всего в Екатеринбурге благодаря совместной работе фонда Антона Шипулина и «Общества «Малышева, 73» уже появились 11 воркаут-площадок.

«В середине октября сотрудник нашего фонда объедет все 11 площадок, которые мы уже открыли. Мы хотим посмотреть заполняемость, актуальность этих спортсооружений, их состояние. Уже по итогам мы спланируем ряд событий на тех площадках, которые пустуют. Для нас важно, чтоб жители близлежащих жилых домов узнавали о сооружениях благодаря этим мероприятиям», – рассказал Антон Шипулин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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