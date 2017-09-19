Избранный депутатом соратник Носова отказался от мандата и останется при мэре

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, избранный 10 сентября депутатом городской думы от партии «Единая Россия», останется в мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в тагильском избиркоме, Андрей Ленда написал заявление с отказом от депутатского мандата. Добавим, он стал четвертым, кто это сделал. Ранее от мандатов отказалась первая тройка тагильских единороссов – мэр Сергей Носов и депутаты заксо Алексей Кушнарев и Владимир Рощупкин.

Получить комментарий самого Ленды не удалось, он не отвечает на звонки. При этом источники в Нижнем Тагиле утверждают, что такое решение было принято, когда Андрей Ленда понял, что большинство депутатов будут против избрания его председателем думы.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 19.09.17

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