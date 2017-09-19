В Екатеринбурге скончался ветеран, которому ампутировали ногу после отказа в госпитализации

История 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Сергеева из Екатеринбурга, который лишился ноги после отказа в госпитализации, закончилась печально. Фронтовик скончался. Его родственники утверждали, что добивались лечения пенсионера несколько недель, но безуспешно, поэтому к решению проблемы пришлось привлечь надзорные органы.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, близкие ветерана 30 марта обратились в поликлинику с жалобами на ухудшение состояния его здоровья. У пенсионера болела нога. Врачи осматривали ветерана несколько дней, но не находили оснований для госпитализации, заявляли родственники. С их слов, только после вызова скорой помощи 3 апреля мужчину доставили в больницу. Но и там по результатам осмотра был определен диагноз, не требующий госпитализации, и ветерана отправили домой.

Спустя несколько недель уже загноившуюся ногу фронтовику пришлось ампутировать. После проведенной операции, говорили родственники, ему было вновь отказано в надлежащем уходе, из-за чего пришлось нанимать сиделку. Добиться продолжения лечения в условиях стационара удалось только после вмешательства прокуратуры.

Скончался ветеран еще летом, но об этом стало известно лишь сейчас – после обнародования результатов проверки, которую вела прокуратура Свердловской области в связи с обращением родственников. Представители ведомства выясняли, насколько полно, вовремя и качественно ветерану оказывалась медицинская помощь. В медучреждениях запрашивались документы, в том числе по постановке диагноза и ведению больного.

По словам Канатовой, в ходе контрольных мероприятий нарушений соблюдения требований при оказании медицинской помощи ветерану выявлено не было. В надзорном ведомстве указывают, что состояние здоровья фронтовика ввиду его преклонного возраста в принципе оставляло желать лучшего. «Важно отметить, что пенсионер проходил лечение в многочисленных медицинских учреждениях. И когда он в очередной раз поступил в больницу, нога была в таком состоянии, что ее необходимо было ампутировать. Проверка показала, что родственники на тот момент никаких претензий врачам уже не высказывали. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не было», – уточнила Канатова.

Напомним, ранее главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев заявлял, что родственники ветерана сами подписали отказ от его госпитализации. «Когда был первый вызов к ветерану, бригада настаивала на госпитализации, но его сын сам подписал отказ от госпитализации, – отмечал он. – Через два дня был повторный вызов по инициативе участкового терапевта, после чего фронтовика госпитализировали».

Добавим, что скончавшийся ветеран ушел на фронт в 17 лет, участвовал в боях за Сталинград и Кенигсберг, был несколько раз ранен. За проявленное мужество и храбрость был награжден медалями и орденами, среди которых орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга» и две медали «За отвагу».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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