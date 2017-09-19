Люди в клетке. Горожане обсуждают граффити у Главпочтамта (ФОТО, ВИДЕО)

Жители города обсуждают граффити, в котором люди, метафорически изображенные в виде птиц, сами себе строят клетку с табличкой «Построим себе сами».
Зачем люди стоят себе клетки
Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор полотна – известный граффитист Еsher (Эшер). Судя по всему, в работе речь идет о людях, которые сами себя лишают свободы и делают это совершенно добровольно.
Некоторые наблюдатели склонны видеть в этом карикатуру на пассивность горожан, но опрошенные нами жители Екатеринбурга видят в граффити иной смысл.
Мы поговорили с представителями молодого поколения, людьми пенсионного возраста и одним священнослужителем, и каждый дал свою трактовку смысла арт-объекта.
Продолжение смотрите на видео.
Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 19.09.17
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