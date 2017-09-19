Люди в клетке. Горожане обсуждают граффити у Главпочтамта (ФОТО, ВИДЕО)

Жители города обсуждают граффити, в котором люди, метафорически изображенные в виде птиц, сами себе строят клетку с табличкой «Построим себе сами».

Зачем люди стоят себе клетки

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор полотна – известный граффитист Еsher (Эшер). Судя по всему, в работе речь идет о людях, которые сами себя лишают свободы и делают это совершенно добровольно.

Некоторые наблюдатели склонны видеть в этом карикатуру на пассивность горожан, но опрошенные нами жители Екатеринбурга видят в граффити иной смысл.

Мы поговорили с представителями молодого поколения, людьми пенсионного возраста и одним священнослужителем, и каждый дал свою трактовку смысла арт-объекта.

Продолжение смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

Силовики завершили проверки в мэрии, «Гринвиче» и цирке после писем о бомбе. / Сотрудники мэрии Екатеринбурга вернулись к работе. / «Гринвич» открыли для посетителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»