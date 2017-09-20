Среда, 20 сентября 2017, 08:52 мск

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Под Нижним Тагилом дети сломали 11 надгробных памятников (ФОТО)

Под Нижним Тагилом дети сломали 11 надгробных памятников (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила установила личности хулиганов, которые опрокинули и повредили 11 мраморных памятников на кладбище села Лая. Это оказались дети.

Новый День: Под Нижним Тагилом дети сломали 11 надгробных памятников (ФОТО)

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о повреждении надгробий сообщили сотрудники кладбища. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Еще на подъезде к кладбищу стражи порядка обратили внимание на мальчишек, которые, увидев патрульную автомашину, бросились врассыпную. Одного из них сыщики задержали. После непродолжительной беседы ребенок 2006 года рождения сознался в том, что на кладбище «пошалили» он и четверо его друзей. Все они проживают в этом же селе. Самому младшему из них восемь лет, самому старшему – 12.

Новый День: Под Нижним Тагилом дети сломали 11 надгробных памятников (ФОТО)

В отношении всех родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности подростки будут поставлены на учет в ОВД.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 20.09.17

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